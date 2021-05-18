В Госдуме предложили приравнять медиков к силовикам

Медработников хотят обеспечить бесплатной юридической помощью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медицинских работников нужно приравнять к представителям правоохранительных органов. Кроме того, им следует предоставлять юридическую помощью по льготе в случае конфликтных ситуаций.

«Государственная гарантия бесплатной правовой поддержки, в том числе круглосуточное предоставление специализированного юриста, адвоката по линии Министерства здравоохранения Российской Федерации, региональных министерств (департаментов) здравоохранения», — говорится в тексте закона. Документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

Ранее российское правительство утвердило процедуру единовременных выплат медикам, служащим в силовых ведомствах. Выплаты положены медикам из органов внутренних дел, противопожарной службы, ФСИН и военным врачам, работающим с коронавирусными пациентами.