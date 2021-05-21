Турэксперт назвал проблемы отдыха в Краснодарском крае

Закрытие границ с Турцией приведут к росту цен на отдых на российских курортах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Из-за прекращения авиасообщения с Турцией на курортах Краснодарского края вырастут цены, а уровень обслуживания будет снижен. Об этом предупредил глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Россия прекратила авиасообщение с Турцией 15 апреля, пишет « Утро.ру ». Из-за эпидемиологической ситуации полеты на восточный курорт отменены до осени. Как заметил Игнатьев, туры в Турцию планировали около 560 тысяч россиян, 40% из них переориентировали свои поездки в Краснодарский край. Однако это может негативно сказаться на качестве туров, заметил Игнатьев.

«Отсутствие конкуренции приводит к повышению цен и снижению уровня обслуживания. Так что сам по себе негативный фактор, связанный с закрытием международных направлений, создает еще и дополнительные сложности для туристов внутри страны», — рассказал турэксперт «Российской газете».

Игнатьев ожидает, что цены на российских курортах могут подняться более чем на 20% по сравнению с 2019 годом. «В этом смысле возобновление чартерного сообщения, в частности с Турцией, Египтом и другими пляжными направлениями, поможет и российским черноморским курортам, как бы парадоксально это ни звучало», — добавил он.

Вместе с тем, многие европейские страны открывают свои границы для иностранцев. Например, на этой неделе авиасообщение с другими странами возобновила Испания.