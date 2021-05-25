Свердловский завод остановил разработку новой вакцины от COVID

Свердловский завод «Медсинтез» приостановил работу над вакциной от коронавируса «Урал». Это связано со сложностью масштабирования технологии. Об этом рассказал журналистам председатель совета директоров предприятия Александр Петров.
«Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу», — передает слова Петрова ТАСС. Он отметил, что продолжать разработку нерентабельно и очень дорого для компании.
По словам Петрова, вакцина работает, однако ее можно изготавливать только на лабораторном уровне. Он также отметил, что завод продолжает работу с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.
Ранее новоуральский завод «Медсинтез» сообщал, что начал разработку вакцины от коронавируса. Также на этом заводе производят вакцину «Спутник V», разработанную центром имени Гамалеи. Однако это совершенно разные вакцины, так как уральская будет создаваться на основе плазмида инсулина, в который будет встраиваться часть генома вируса. Петров также сообщил, что вакцина «Урал» должна серьезно отличаться от других вакцин от COVID. Основные отличия «Урал» — гипоаллергенность, возможность хранения при плюсовой температуре и эффективность против штаммов вируса, которые еще не существуют.
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