ПФР рассказал о неожиданной возможности увеличить пенсию

Перейдя на пенсию супруга, вдовец может потерять право на ряд льгот Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вдова или вдовец могут получать пенсию умершего супруга в том случае, если она была выше их собственной. Но это не всегда бывает выгодно, напоминает отделение Пенсионного фонда России.

«В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова/вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Право на пенсию по случаю потери кормильца возникает у овдовевшего супруга, если он достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным», — сообщается на сайте отделения ПФР по Томской области. Однако существует ряд нюансов, при которых переход на пенсию умершего не выгоден для его супруга или супруги.

Так, например, фиксированная выплата к пенсии по потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Это означает, что вдовец или вдова может получать выплаты не в том размере, что их супруг, напоминает ПФР. Также они не смогут повысить пенсию при достижении 80 лет и утратят право на выплаты за нетрудоспособного ребенка, северный или сельский стаж.

Получить пенсию по потери кормильца смогут только иждивенцы, которые на дату смерти супруга жили на его выплаты. Работающие пенсионеры этим правом не обладают. Не могут рассчитывать на пенсию по потери кормильца и те, у кого пенсия ниже прожиточного минимума и они получают специальные доплаты.

Если вдова или вдовец передумает, он может изменить свой выбор и вернуться на свою пенсию по старости. Для этого ему нужно подать заявление в ПФР.

Ранее в ПФР уточняли правила выхода на страховую пенсию. Для этого нужно не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент — они начисляются за каждый год трудовой деятельности, период ухода за ребенком до полутора лет и ребенком-инвалидом, сообщает «Федеральное агентство новостей».