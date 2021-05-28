Суд в США признал россиянина виновным в мошенничестве

Александр Жуков признан в США виновным в мошенничестве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россиянин Александр Жуков признан в США виновным в мошенничестве в интернете. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на решение жюри присяжных в суде в нью-йоркском районе Бруклин.

Когда состоится вынесение приговора и какое наказание грозит россиянину, пока неизвестно. Однако Жуков настаивает на том, что не совершал противоправных действий, передает ТАСС.

По версии следствия, Жуков вместе с другими лицами создавали иллюзию того, что на платной основе обеспечивают просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. По мнению прокуратуры, в действительности же просмотры рекламы росли за счет ботов. Таким образом обвиняемые якобы «получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете». Однако Жуков утверждает, что не вводил клиентов в заблуждение и не скрывал тот факт, что просмотры рекламы осуществлялись за счет активности ботов.

Известно, что в январе 2018 года Жуков был экстрадирован из Болгарии в США. Его обвинили в сговоре с целью компьютерного мошенничества. Из заявления российских дипломатов в США было известно, что мужчина находился в тюрьме Бруклина, штат Нью-Йорк. Ранее также стало известно, что суд штата Калифорния признал другого россиянина Кирилла Фирсова виновным в киберперступлениях и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы.