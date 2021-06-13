Трое детей пострадали в ДТП в Свердловской области

ДТП произошло на втором километре дороги Серов — Птицефабрика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три ребенка пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на втором километре дороги Серов — Птицефабрика. Как сообщили в ГИБДД, 34-летняя женщина за рулем Solaris при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступила проезд автомобилю Elantra, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В автомобиле Solaris вместе с женщиной ехали ее 15-летняя дочь и девятилетний сын. Оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности, однако получили травмы и были госпитализированы, передают «Известия».

Во втором автомобиле находились супруга водителя и их полуторагодовалая дочь. Ребенок получил травмы мягких тканей грудной клетки и был отправлен в медучреждение.

При обследовании места происшествия сотрудники ГИБДД выявили отсутствие необходимых дорожных знаков. Инспекторы выписали предписание об устранении нарушений.

Ранее также сообщалось, что в ЗАТО Лесном произошло смертельное ДТП. Автобус въехал в остановку, в результате чего погибло семь человек, 15 получили травмы. Некоторые пациенты были направлены в медучреждения Екатеринбурга на вертолетах. В пресс-службе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» уточнили, что у автобуса отказали тормоза. Следственный комитет РФ предъявил обвинение трем фигурантам дела.