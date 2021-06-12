СК обвинил трех человек в резонансном ДТП в Лесном

В Свердловской области проведут большую проверку общественного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Следственный комитет РФ предъявил обвинение трем фигурантам дела об аварии в ЗАТО Лесном, где автобус въехал в остановку. Обвиняемыми по факту гибели семи человек стали водитель, механик и директор автопредприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Водителю предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ, механику автопредприятия — по ч.3 ст. 266 УК РФ, а директору — по ч.3 ст. 238 УК РФ и по ч.3 ст. 266 УК РФ», — сообщили в региональном управлении СК. В ведомстве уточнили, что директор предприятия и механик заключены под стражу. Водителю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

После аварии владельцы общественного транспорта Лесного решили вывести автобусы с улиц и отправить их на ТО, сообщил URA.RU представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Руководителям предприятий представители МВД выдали предписания об устранении недостатков. Владельцы маршруток Лесного, узнав о тотальных проверках транспорта полицией, отправили все машины на ТО. На следующей неделе массовые проверки транспорта начнутся по всей области», — уточнил он.

Утром 10 июня в Лесном произошло смертельное ДТП. Автобус въехал в остановку, в результате чего погибло семь человек, 15 получили травмы. Некоторые пациенты были направлены в медучреждения Екатеринбурга на вертолетах. В пресс-службе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» уточнили, что у автобуса отказали тормоза.