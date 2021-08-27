«Единая Россия» определилась, с чем пойдет в Госдуму

Партия «Единая Россия» обнародовала программу, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы. Единороссы планируют продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. В частности, повысить качество жизни и обеспечить развитие страны и благополучие граждан.
«В основе нашей политики — интересы граждан России. Ценности патриотизма и служения Отечеству, реальные дела, направленные на решение насущных проблем людей. Приоритет нашей стратегии, конкретных планов и проектов — достижение национальных целей развития. Создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его комфортной и безопасной жизни, для достойной работы, заработка и успешного ведения своего дела», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте «Единой России».
Программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый их разделен на несколько блоков:
- «Благополучие людей»: «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».
- «Сильная Россия»: «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции»;, «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров», передает RT.
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