Лавров увидел угрозу для южных границ России из-за Афганистана

России принципиально важно обезопасить свои южные рубежи из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии», — сказал Сергей Лавров. Его цитату приводит РИА «Новости».
В середине августа запрещенное в России террористическое движение «Талибан» захватило власть в Афганистане. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова, из-за этого России могут грозить террористические атаки, вшитые в иммигрантские потоки Центральной Азии. В разговоре с URA.RU он отметил, что бороться с ними нужно путем расширения собственных границ.
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