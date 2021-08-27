27 августа 2021

Лавров увидел угрозу для южных границ России из-за Афганистана

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Сергей Лавров призвал усилить южные границы РФ из-за угрозы терроризма Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

России принципиально важно обезопасить свои южные рубежи из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии», — сказал Сергей Лавров. Его цитату приводит РИА «Новости».

В середине августа запрещенное в России террористическое движение «Талибан» захватило власть в Афганистане. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова, из-за этого России могут грозить террористические атаки, вшитые в иммигрантские потоки Центральной Азии. В разговоре с URA.RU он отметил, что бороться с ними нужно путем расширения собственных границ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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