Мощный пожар вспыхнул на складе рядом с конюшней: что происходит в подмосковном поселке Некрасовский

В Московской области разгорелся масштабный пожар. Возгорание произошло на складе, расположенном в поселке Некрасовский. На место происшествия уже выехали спасатели, количество техники и личного состава увеличивается. Огонь угрожает конюшням, которые расположены рядом. Что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
Что произошло
По информации, поступившей от МЧС, в Московской области, в поселке Некрасовский на улице Шоссейная, 13А, зафиксирован пожар. Прибывшие на место первые подразделения пожарно-спасательной службы обнаружили возгорание в складском помещении.
По словам очевидцев, пожар заметен даже из соседних Химок. Огонь распространился на всю площадь здания. По сообщениям очевидцев, складское здание полностью выгорело. Крыша склада и стены обрушились.
Пожар угрожает конюшням
Сообщается, что пожар угрожает конному клубу «Максима Парк». Его эвакуируют. Отмечается, что «Максима Парк» сегодня, 10 сентября, должен быть начаться чемпионат России по конной выездке.
Чемпионат должен был открыть сезон для взрослых всадников. Проходить он должен был вплоть до 14 сентября. Об отмене мероприятия не сообщалось, оно идет в штатном режиме.
Эвакуация
В прокуратуре сообщили, что предварительная площадь пожара составляет 15 тысяч квадратных метров. Все работники были эвакуированы. По словам очевидцев, лошадей также вывели из конюшен.
Что говорят власти
Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Шувалов сообщил, обстановка в «Максима Парк» находится под полным контролем. Все лошади, ранее содержавшиеся в конюшне у ограждения, были перемещены в безопасные помещения, отдаленные от опасной зоны. По его словам, животные чувствуют себя хорошо.
