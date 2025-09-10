НАТО проверит инцидент с дронами в Польше

НАТО оценивает заявления Польши об инциденте с дронами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО обсудит инцидент в Польше
НАТО обсудит инцидент в Польше Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

НАТО проведет полную оценку заявлений Польши относительно инцидента с беспилотниками. Об этом рассказал генсек альянса Марк Рютте.

«Североатлантический совет собрался сегодня утром и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Договора НАТО», — заявил Рютте на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал альянса. Польский премьер-министр Дональд Туск утверждал о «сбитии над территорией страны российских дронов», однако не предоставил доказательств их происхождения.

В свою очередь, временный поверенный в делах России Андрей Ордаш опроверг эти обвинения, заявив об отсутствии доказательств российской причастности. Одновременно начальник Генштаба Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил о взаимных оповещениях между Белоруссией и Польшей относительно беспилотников, отметив, что некоторые из них были сбиты белорусскими ПВО после сбоя навигации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО проведет полную оценку заявлений Польши относительно инцидента с беспилотниками. Об этом рассказал генсек альянса Марк Рютте. «Североатлантический совет собрался сегодня утром и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Договора НАТО», — заявил Рютте на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал альянса. Польский премьер-министр Дональд Туск утверждал о «сбитии над территорией страны российских дронов», однако не предоставил доказательств их происхождения. В свою очередь, временный поверенный в делах России Андрей Ордаш опроверг эти обвинения, заявив об отсутствии доказательств российской причастности. Одновременно начальник Генштаба Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил о взаимных оповещениях между Белоруссией и Польшей относительно беспилотников, отметив, что некоторые из них были сбиты белорусскими ПВО после сбоя навигации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...