НАТО проверит инцидент с дронами в Польше

НАТО проведет полную оценку заявлений Польши относительно инцидента с беспилотниками. Об этом рассказал генсек альянса Марк Рютте.
«Североатлантический совет собрался сегодня утром и обсудил ситуацию в свете запросов Польши о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Договора НАТО», — заявил Рютте на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал альянса. Польский премьер-министр Дональд Туск утверждал о «сбитии над территорией страны российских дронов», однако не предоставил доказательств их происхождения.
В свою очередь, временный поверенный в делах России Андрей Ордаш опроверг эти обвинения, заявив об отсутствии доказательств российской причастности. Одновременно начальник Генштаба Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил о взаимных оповещениях между Белоруссией и Польшей относительно беспилотников, отметив, что некоторые из них были сбиты белорусскими ПВО после сбоя навигации.
