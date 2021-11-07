Мужчина открыл стрельбу в школе Красноярска

Стрельба началась после конфликта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Красноярске мужчина во время конфликта выстрелил из травматического пистолета и ранил подростка. Прокуратура края проводит проверку по данному инциденту, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В спортивном зале в Кировском районе Красноярска в результате произошедшего конфликта 43-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего подростка. Из медучреждения подросток был отпущен, так как в госпитализации не нуждался», — приводит информацию ТАСС.

Несмотря на то, что угрозы жизни и здоровью подростка нет, прокуратура все же проверяет, было ли оружие выдано мужчине правомерно и легально. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Из-за чего начался конфликт между мужчиной и юношей, не уточняется.