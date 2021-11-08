Трихолог заявила о влиянии COVID-19 на появение седых волос

В пандемию увеличилось число жалоб на седину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне стали чаще жаловаться на седену и выпадение волос из-за сресса, вызванного COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказала трихолог, дерматовенеролог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева.

«Из-за всей этой ковидной истории уровень стресса настолько вырос у людей, что основными жалобами и обращениями пациентов к трихологам стали — седина и постковидное, поствакцинальное выпадение волос. Кто-то потерял работу, у кого-то родственники пострадали, и, конечно, в таком эмоциональном состоянии о красивой шевелюре и состоянии организма в целом говорить не приходится», — объяснила Юлия Нагайцева.

Также трихолог добавила, что все чаще с проблемой седины к специалистам стали обращаться юные пациенты. «В последнее время проблема помолодела. После 25 лет появление седины является нормой, до этого возраста — патологией, если это не генетическая проблема. Фактором для появления первой седины в юном возрасте может стать железодефицитная анемия, дефицит меди, цинка, и при их восполнении мы можем восстановить дальнейшую потерю пигмента, а, возможно, и полностью вернуть. Но это все очень индивидуально и важно, что основной причиной не стал стрессовый фактор», — подчеркнула Нагайцева.

В беседе с URA.RU дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова заявила, что проблема появления седых волос до конца не изучена. «Сейчас ведутся исследования в отношении механизмов возникновения седины. Скорее всего, это генетически обусловленный апоптоз, то есть генетически запрограммированное отмирание клетки, которая вырабатывает пигмент. Ранняя седина также может появиться из-за стрессовых ситуации, когда запрограммированные механизмы нарушаются, в результате каких-то заболеваний, например, витилиго, и, что пока рассматривается только на уровне теории, из-за нехватки микроэлементов меди. Разумеется, средств для предотвращения депигментации волос нет», — подытожила она.