14 ноября 2021

Аналитики назвали основную проблему экономики России

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Экономисты выявили основную проблему экономики России Фото:
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Экономический кризис в России

Инфляция является главной проблемой экономики в России, несмотря на стабильность макроэкономики в стране в целом. Таким мнением поделился аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

«У нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция — основная макроэкономическая проблема», — рассказал Саватюгин в разговоре с РИА «Новости»

По словам экономиста, сейчас банк России прогнозирует годовую инфляцию около 8%. Аудитор отметил, что в последние годы Центральный банк (ЦБ) прикладывает все силы на борьбу с инфляцией — это их главный макроэкономический показатель.

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщили, что инфляция в РФ «разогналась» настолько, что позволила банкам дополнительно заработать более триллиона рублей. В начале года аналитики ожидали заработка в 1,3 триллиона рублей, однако сейчас повысили планку до 2,4 триллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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