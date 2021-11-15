Глава фракции «ЕР»: регионам предложат решить судьбу QR-кодов

Законопроект, предполагающий расширить действие QR-кодов, в том числе на транспорте и в организациях общепита, направят на обсуждение регионов. Об этом сообщил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
«Законопроект будет отправлен в регионы России для сбора отзывов, чтобы депутаты на местах смогли высказать свое мнение. Президиум фракции продолжит рассмотрение законопроекта», — сообщается на официальном сайте партии.
Ранее в Государственную думу внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, передает телеканал 360. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках.
Это сделано по причине того, что введенная система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит деловое издание «Взгляд».
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