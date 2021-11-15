Глава фракции «ЕР»: регионам предложат решить судьбу QR-кодов

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Клипарт с QR-кодами. Пермь, qr-код
Регионы должны будут написать отзыв на законопроект о QR-кодах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Законопроект, предполагающий расширить действие QR-кодов, в том числе на транспорте и в организациях общепита, направят на обсуждение регионов. Об этом сообщил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«Законопроект будет отправлен в регионы России для сбора отзывов, чтобы депутаты на местах смогли высказать свое мнение. Президиум фракции продолжит рассмотрение законопроекта», — сообщается на официальном сайте партии.

Ранее в Государственную думу внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, передает телеканал 360. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках.

Это сделано по причине того, что введенная система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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