Врач объяснила, как подготовиться к зимним морозам

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что при минусовых температурах организм пытается согреть жизненно важные внутренние органы. Она раскрыла, как правильно подготовить себя к морозам.
«Периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате. Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Также можно умывать лицо и мыть руки прохладной водой, принимать комфортный прохладный душ», — передает радио Sputnik слова Романенко.
По словам врача, правильная одежда также помогает подстроиться под температуру. «Важно, чтобы в тепле были руки и ноги. Когда руки теплые, мы чувствуем себя более комфортно и как бы обманываем головной мозг. Калорийность питания поздней осенью и зимой может быть немного выше, чем летом», — уверена Татьяна Романенко.
Ранее врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что на изменении сезонности эпидемий гриппа и ОРВИ в России повлияло открытие границ с другими странами и ослабление иммунитета людей в пандемию. По словам эпидемиолога, лучше всего распространяется грипп с осени по весну.
Подписывайтесь на URA.RU в