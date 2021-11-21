21 ноября 2021

Врач объяснила, как подготовиться к зимним морозам

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, снег, зима, иней, теплая одежда, мороз, холод
Минусовая температура может вызывать дискомфорт и приводить к простудным заболеваниям, рассказала Татьяна Романенко Фото:

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что при минусовых температурах организм пытается согреть жизненно важные внутренние органы. Она раскрыла, как правильно подготовить себя к морозам.

«Периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате. Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Также можно умывать лицо и мыть руки прохладной водой, принимать комфортный прохладный душ», — передает радио Sputnik слова Романенко.

По словам врача, правильная одежда также помогает подстроиться под температуру. «Важно, чтобы в тепле были руки и ноги. Когда руки теплые, мы чувствуем себя более комфортно и как бы обманываем головной мозг. Калорийность питания поздней осенью и зимой может быть немного выше, чем летом», — уверена Татьяна Романенко.

Ранее врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что на изменении сезонности эпидемий гриппа и ОРВИ в России повлияло открытие границ с другими странами и ослабление иммунитета людей в пандемию. По словам эпидемиолога, лучше всего распространяется грипп с осени по весну.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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