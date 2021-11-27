Травматологи: как пьяные люди выживают в происшествиях

Алкоголь может действовать на организм, как обезболивающее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, выживают при падении с высоты за счет того, что их мышцы расслаблены в момент удара об землю. Подобное происходит и при других происшествиях. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

«При каких-либо происшествиях человек очень напрягается, мышцы находятся в большом напряжении, что приводит к напряжению в костях. У пьяных людей они расслаблены. Поэтому при падении с третьего-пятого этажей, не говорю с 20-го, [такие люди выживают]. В бытность работы в больнице видел подобных пациентов, которые получали ссадины и ушибы», — сказал Константин Терновой.

Врач травматолог-ортопед Максим Банецкий в беседе с URA.RU добавил, что тело пьяного человека оказывает меньшее противодействие при ударе. «Всякое действие имеет противодействие. Если действие есть, а противодействия нет, то, соответственно, меньше вероятность того, что он получит серьезную травму. При этом понятно, что пьяные тоже ломаются», — объяснил он. При этом медик подчеркнул, что нельзя с уверенностью сказать, что пьяный человек чаще избегает серьезных травм при происшествиях, чем трезвые люди.

Терновой уточнил, что при получении травмы алкоголь может быть обезболивающим. «Есть болевой шок, который возникает при травме. Это жизнеугрожающее состояние, а пьяные люди обезболены алкоголем», — добавил травматолог.

Несмотря на это, подчеркнул Терновой, пьяные люди чаще попадают в различные травмоопасные ситуации. «Когда вы трезвый, вы не лезете на подоконник, потому что вам жарко. А встреча с пьяным обывателем может привести к тому, что он достанет нож, и вы получите ранение, потому что вы трезвый, пытаетесь с ним поговорить», — заключил собеседник агентства.