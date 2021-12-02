Депутат Госдумы Арефьев озвучил главный фактор повышения цен

02 декабря 2021 в 17:54 Размер текста - 17 +

Каждый участник стадий изготовления товара повышает цену за свою работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Власти РФ автоматически закладывают рост цен на все товары, принимая бюджет с нормой инфляции в 4%. Благодаря этому каждое звено производства повышает стоимость продукта на определенный процент. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Дело в том, что у нас очень много критериев повышения цен. И прежде всего, это постановление наших руководящих органов. У нас сразу при бюджете закладывается норма инфляции в 4%. И [производители] начинают повышать цены, каждый старается в 4% уложиться. Но дело в том, что это повышение имеет мультипликативный эффект, и где-то на 4%, а где-то и на 5%, и на 6%, и на 10% повышаются, потому что товар проходит несколько стадий изготовления. На одной стадии повысили на 4%, на другой на 4%, на третьей — 4%, в результате уже на 12% получается», — сказал URA.RU Николай Арефьев. Кроме того, подчеркнул депутат Госдумы, на часть товаров и услуг закладывается повышение акцизов. «На тот же бензин, на жилищно-коммунальные услуги. Инфляция плюс один процент. Значит, это уже заложено повышение инфляции. Но дело в том, что энергоресурсы распределяются на цены всей изготавливаемой продукции. В результате это тоже ложится на повышение цен», — добавил он. Арефьев отметил, что курс доллара также играет важную роль в ценообразовании в России. «У нас где-то 30% продовольствия и 70% товаров народного потребления идут из-за границы. Каждое повышение курса валют увеличивает цену на нашем внутреннем рынке на импортную продукцию. Но поскольку импортные яблоки подорожали, то наши фермеры смотрят и говорят: „а мы что, рыжие? Тоже поднимем“, то есть, с повышением цен на импортную продукцию, повышается вся продукция отечественного производства тоже», — объяснил парламентарий Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти РФ автоматически закладывают рост цен на все товары, принимая бюджет с нормой инфляции в 4%. Благодаря этому каждое звено производства повышает стоимость продукта на определенный процент. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. «Дело в том, что у нас очень много критериев повышения цен. И прежде всего, это постановление наших руководящих органов. У нас сразу при бюджете закладывается норма инфляции в 4%. И [производители] начинают повышать цены, каждый старается в 4% уложиться. Но дело в том, что это повышение имеет мультипликативный эффект, и где-то на 4%, а где-то и на 5%, и на 6%, и на 10% повышаются, потому что товар проходит несколько стадий изготовления. На одной стадии повысили на 4%, на другой на 4%, на третьей — 4%, в результате уже на 12% получается», — сказал URA.RU Николай Арефьев. Кроме того, подчеркнул депутат Госдумы, на часть товаров и услуг закладывается повышение акцизов. «На тот же бензин, на жилищно-коммунальные услуги. Инфляция плюс один процент. Значит, это уже заложено повышение инфляции. Но дело в том, что энергоресурсы распределяются на цены всей изготавливаемой продукции. В результате это тоже ложится на повышение цен», — добавил он. Арефьев отметил, что курс доллара также играет важную роль в ценообразовании в России. «У нас где-то 30% продовольствия и 70% товаров народного потребления идут из-за границы. Каждое повышение курса валют увеличивает цену на нашем внутреннем рынке на импортную продукцию. Но поскольку импортные яблоки подорожали, то наши фермеры смотрят и говорят: „а мы что, рыжие? Тоже поднимем“, то есть, с повышением цен на импортную продукцию, повышается вся продукция отечественного производства тоже», — объяснил парламентарий