Генерал армии назвал главные угрозы для России

России угрожают расширение НАТО, эскалация конфликта в Донбассе и боевые действия в Сирии, считает Александр Дворников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главными угрозами национальной безопасности России остаются расширение силового потенциала НАТО, боевые действия в Сирии и эскалация вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье. Об этом заявил командующий восками Южного военного округа (ЮВО), генерал армии Александр Дворников.

«Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта на Украине и в Закавказье. Поэтому наши главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, гарантирующем обеспечение надежной защиты государственных интересов и военной безопасности юга РФ», — цитирует Александра Дворникова газета «Красная звезда».

Генерал добавил, что боевой потенциал вверенных ему войск вырос благодаря формированию новых частей и соединений. По его словам, Минобороны РФ отдает приоритет оснащению и перевооружению армии в связи со сложной военно-политической обстановкой в ЮВО.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Москва стягивает войска к границам Украины. По данным газеты The Washington Post, панику в США и Европе вызвали видео в социальных сетях, на которых российские военные перевозят технику на юг и запад страны. Издание Politico на спутниковых снимках заметило, что армия РФ также сконцентрировалась на границе России и Беларуси. В Кремле эти сообщения назвали вбросом, однако позднее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что перемещения войск РФ у границы с Украиной являются ответом на угрозу со стороны НАТО.