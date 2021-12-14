В Кремле объяснили задержку регистрации «Спутника V» в ВОЗ

В Кремле сообщили, что для регистрации вакцины «Спутник V» в ВОЗ был передан неполный комплект документов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле заявили, что для регистрации российской вакцины «Спутник V» в ВОЗ был представлен неполный пакет документов. Это привело к задержке регистрации препарата, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«[Регистрация ВОЗ „Спутника V“] важная тема. В ВОЗ продолжается работа. Какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили. У нас разное понимание, какую информацию нужно предоставлять. Мы постепенно адаптируемся к этим требованиям. Они абсолютно на всех распространяются», — пояснил Дмитрий Песков.

По его словам, то, что переговоры с ВОЗ затянулись, не вызывает недовольства Кремля. Но пока неизвестно, как быстро решится вопрос о регистрации ВОЗ российской вакцины после посещения специалистами организации Центра Гамалеи, которое запланировано на январь будущего года.