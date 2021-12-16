Регионы РФ поддержали закон о повсеместном введении QR-кодов

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Законопроект рассмотрят в Госдуме 16 декабря Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Российские регионы в своих отзывах поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Да, регионы поддерживают законопроект к первому чтению. Всего поступило более 160 отзывов», — заявил он об этом на встрече с журналистами, трансляция приводится на сайте Госдумы.

За принятие закона в первом чтении также высказалось медицинское сообщество, добавил депутат. Пискарев также допустил, что если эпидситуация в стране будет улучшаться, то введение COVID-сертификатов и не потребуется.

Документ о введении QR-кодов в общественных местах рассмотрят в первом чтении 16 декабря. Это один из законопроектов, направленных в нижнюю палату, касающихся введения COVID-ограничений. Другой был посвящен введению ограничений в транспорте, но был снят с рассмотрения после общественного обсуждения, которое инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Российские регионы в своих отзывах поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Да, регионы поддерживают законопроект к первому чтению. Всего поступило более 160 отзывов», — заявил он об этом на встрече с журналистами, трансляция приводится на сайте Госдумы. За принятие закона в первом чтении также высказалось медицинское сообщество, добавил депутат. Пискарев также допустил, что если эпидситуация в стране будет улучшаться, то введение COVID-сертификатов и не потребуется. Документ о введении QR-кодов в общественных местах рассмотрят в первом чтении 16 декабря. Это один из законопроектов, направленных в нижнюю палату, касающихся введения COVID-ограничений. Другой был посвящен введению ограничений в транспорте, но был снят с рассмотрения после общественного обсуждения, которое инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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