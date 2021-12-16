Регионы РФ поддержали закон о повсеместном введении QR-кодов

Законопроект рассмотрят в Госдуме 16 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Российские регионы в своих отзывах поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Да, регионы поддерживают законопроект к первому чтению. Всего поступило более 160 отзывов», — заявил он об этом на встрече с журналистами, трансляция приводится на сайте Госдумы.

За принятие закона в первом чтении также высказалось медицинское сообщество, добавил депутат. Пискарев также допустил, что если эпидситуация в стране будет улучшаться, то введение COVID-сертификатов и не потребуется.

Документ о введении QR-кодов в общественных местах рассмотрят в первом чтении 16 декабря. Это один из законопроектов, направленных в нижнюю палату, касающихся введения COVID-ограничений. Другой был посвящен введению ограничений в транспорте, но был снят с рассмотрения после общественного обсуждения, которое инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.