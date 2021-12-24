Вице-премьер РФ объяснил, кому выгодны пошлины для металлургов

24 декабря 2021 в 16:32 Размер текста - 17 +

Введение экспортных пошлин подрывает позиции российских производителей стали, считает Андрей Белоусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Введение новых налоговых пошлин для металлургов является компромиссом, который выгоден конечному потребителю. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Думаю, удалось найти компромисс в налогах и достичь баланса интересов. К сожалению, точка, в которой компромисс был найден, мало кого устраивает. Он устраивает только потребителей. Он и был достигнут в интересах потребителей. Для металлургов это жесткое ограничение на грани изъятия честно заработанных доходов. С точки зрения правительства, это временная мера», — сказал Белоусов в интервью Forbes. Вице-премьер отметил, что введение экспортных пошлин подрывает конкурентные позиции российских производителей на мировом рынке. Именно поэтому введение новых налогов — это временная мера, заключил Белоусов. Ранее крупнейшие производители стали в России отправили министру финансов Антону Силуанову письмо с просьбой пересмотреть планы правительства о повышении налогов для отрасли. После этого Минфин провел совещание с представителями крупнейших металлургических компаний, в ходе которого был достигнут общий компромисс, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение новых налоговых пошлин для металлургов является компромиссом, который выгоден конечному потребителю. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Думаю, удалось найти компромисс в налогах и достичь баланса интересов. К сожалению, точка, в которой компромисс был найден, мало кого устраивает. Он устраивает только потребителей. Он и был достигнут в интересах потребителей. Для металлургов это жесткое ограничение на грани изъятия честно заработанных доходов. С точки зрения правительства, это временная мера», — сказал Белоусов в интервью Forbes. Вице-премьер отметил, что введение экспортных пошлин подрывает конкурентные позиции российских производителей на мировом рынке. Именно поэтому введение новых налогов — это временная мера, заключил Белоусов. Ранее крупнейшие производители стали в России отправили министру финансов Антону Силуанову письмо с просьбой пересмотреть планы правительства о повышении налогов для отрасли. После этого Минфин провел совещание с представителями крупнейших металлургических компаний, в ходе которого был достигнут общий компромисс, пишет RT.