В Росстате рассказали о рекордной смертности COVID-19 в ноябре

31 декабря 2021 в 05:16 Размер текста - 17 +

Росстат опубликовал данные о смертности россиян от коронавируса в ноябре текущего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ноябре в России основной причиной смертей стал коронавирус. Об этом следует из данных, опубликованных Росстатом. «COVID-19 как основная причина смерти. В ноябре 2021 года зафиксировано 71 тыс. 187 таких случаев», — написано на сайте Росстата. В дополнении указано, что еще 8 тысяч 939 человек вошли в число тех, у кого коронавирус — основная причина смерти, однако в их случаях необходимо провести дополнительные медицинские анализы. Кроме того, легочная болезнь как сопутствующее заболевание выявлена у 1 тысячи 477 человек в ноябре. Всего 5 тысяч 924 случая, когда COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти. В Росстате сообщили о том, что его сотрудники продолжают уточнять информацию, собирая и перепроверяя все данные по каждому региону. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России после новогодних каникул может ухудшиться эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. По ее словам, риски заболеть штаммом «Омикрон» возрастают. В то же время российский совет торговых центров предложил дополнить законопроект о QR-кодах, который был принят Госдумой в первом чтении. В инициативе прозвучало предложение о том, чтобы предприниматели имели возможность самим вводить или отменять санитарные правила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ноябре в России основной причиной смертей стал коронавирус. Об этом следует из данных, опубликованных Росстатом. «COVID-19 как основная причина смерти. В ноябре 2021 года зафиксировано 71 тыс. 187 таких случаев», — написано на сайте Росстата. В дополнении указано, что еще 8 тысяч 939 человек вошли в число тех, у кого коронавирус — основная причина смерти, однако в их случаях необходимо провести дополнительные медицинские анализы. Кроме того, легочная болезнь как сопутствующее заболевание выявлена у 1 тысячи 477 человек в ноябре. Всего 5 тысяч 924 случая, когда COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти. В Росстате сообщили о том, что его сотрудники продолжают уточнять информацию, собирая и перепроверяя все данные по каждому региону. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России после новогодних каникул может ухудшиться эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. По ее словам, риски заболеть штаммом «Омикрон» возрастают. В то же время российский совет торговых центров предложил дополнить законопроект о QR-кодах, который был принят Госдумой в первом чтении. В инициативе прозвучало предложение о том, чтобы предприниматели имели возможность самим вводить или отменять санитарные правила.