27 декабря 2021

В России призвали ослабить систему QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, фудкорт, карантин, локдаун
Дополнения к законопроекту может помочь бизнесу развиваться в непростых условиях Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Российский совет торговых центров призвал дополнить законопроект о QR-кодах, который был принят Госдумой в первом чтении. Предлагается дать возможность предпринимателям самим регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Речь о том, чтобы предприниматели сами могли вводить санитарные правила в зависимости от ситуации с COVID-19. Установить уровни угрозы и их критерии должны власти. А бизнес будет наблюдать за ситуацией. И если она соответствует какому-то уровню, ужесточит или смягчит ограничения», — пишет о новой инициативе «Коммерсантъ». Предлагается разделить уровни угрозы на три цвета.

Отмечается, что такой подход к антиковидным ограничениям может сократить ущерб, который наносится торговле. Обращение с инициативой было направлено в нижнюю палату и Минпромторг.

Ранее депутат Госдумы назвал сроки отмены QR-кодов в России. Он заявил, что ограничительные меры могут убрать уже весной 2022 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский совет торговых центров призвал дополнить законопроект о QR-кодах, который был принят Госдумой в первом чтении. Предлагается дать возможность предпринимателям самим регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. «Речь о том, чтобы предприниматели сами могли вводить санитарные правила в зависимости от ситуации с COVID-19. Установить уровни угрозы и их критерии должны власти. А бизнес будет наблюдать за ситуацией. И если она соответствует какому-то уровню, ужесточит или смягчит ограничения», — пишет о новой инициативе «Коммерсантъ». Предлагается разделить уровни угрозы на три цвета. Отмечается, что такой подход к антиковидным ограничениям может сократить ущерб, который наносится торговле. Обращение с инициативой было направлено в нижнюю палату и Минпромторг. Ранее депутат Госдумы назвал сроки отмены QR-кодов в России. Он заявил, что ограничительные меры могут убрать уже весной 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...