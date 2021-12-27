В России призвали ослабить систему QR-кодов

28 декабря 2021 в 00:57 Размер текста - 17 +

Дополнения к законопроекту может помочь бизнесу развиваться в непростых условиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Российский совет торговых центров призвал дополнить законопроект о QR-кодах, который был принят Госдумой в первом чтении. Предлагается дать возможность предпринимателям самим регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. «Речь о том, чтобы предприниматели сами могли вводить санитарные правила в зависимости от ситуации с COVID-19. Установить уровни угрозы и их критерии должны власти. А бизнес будет наблюдать за ситуацией. И если она соответствует какому-то уровню, ужесточит или смягчит ограничения», — пишет о новой инициативе « Коммерсантъ ». Предлагается разделить уровни угрозы на три цвета. Отмечается, что такой подход к антиковидным ограничениям может сократить ущерб, который наносится торговле. Обращение с инициативой было направлено в нижнюю палату и Минпромторг. Ранее депутат Госдумы назвал сроки отмены QR-кодов в России. Он заявил, что ограничительные меры могут убрать уже весной 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский совет торговых центров призвал дополнить законопроект о QR-кодах, который был принят Госдумой в первом чтении. Предлагается дать возможность предпринимателям самим регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. «Речь о том, чтобы предприниматели сами могли вводить санитарные правила в зависимости от ситуации с COVID-19. Установить уровни угрозы и их критерии должны власти. А бизнес будет наблюдать за ситуацией. И если она соответствует какому-то уровню, ужесточит или смягчит ограничения», — пишет о новой инициативе «Коммерсантъ». Предлагается разделить уровни угрозы на три цвета. Отмечается, что такой подход к антиковидным ограничениям может сократить ущерб, который наносится торговле. Обращение с инициативой было направлено в нижнюю палату и Минпромторг. Ранее депутат Госдумы назвал сроки отмены QR-кодов в России. Он заявил, что ограничительные меры могут убрать уже весной 2022 года.