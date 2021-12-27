В России призвали ослабить систему QR-кодов

Российский совет торговых центров призвал дополнить законопроект о QR-кодах, который был принят Госдумой в первом чтении. Предлагается дать возможность предпринимателям самим регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.
«Речь о том, чтобы предприниматели сами могли вводить санитарные правила в зависимости от ситуации с COVID-19. Установить уровни угрозы и их критерии должны власти. А бизнес будет наблюдать за ситуацией. И если она соответствует какому-то уровню, ужесточит или смягчит ограничения», — пишет о новой инициативе «Коммерсантъ». Предлагается разделить уровни угрозы на три цвета.
Отмечается, что такой подход к антиковидным ограничениям может сократить ущерб, который наносится торговле. Обращение с инициативой было направлено в нижнюю палату и Минпромторг.
Ранее депутат Госдумы назвал сроки отмены QR-кодов в России. Он заявил, что ограничительные меры могут убрать уже весной 2022 года.
Российский совет торговых центров призвал дополнить законопроект о QR-кодах, который был принят Госдумой в первом чтении. Предлагается дать возможность предпринимателям самим регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. «Речь о том, чтобы предприниматели сами могли вводить санитарные правила в зависимости от ситуации с COVID-19. Установить уровни угрозы и их критерии должны власти. А бизнес будет наблюдать за ситуацией. И если она соответствует какому-то уровню, ужесточит или смягчит ограничения», — пишет о новой инициативе «Коммерсантъ». Предлагается разделить уровни угрозы на три цвета. Отмечается, что такой подход к антиковидным ограничениям может сократить ущерб, который наносится торговле. Обращение с инициативой было направлено в нижнюю палату и Минпромторг. Ранее депутат Госдумы назвал сроки отмены QR-кодов в России. Он заявил, что ограничительные меры могут убрать уже весной 2022 года.