В Евросоюзе признали, что не могут влиять на «Северный поток — 2»

13 января 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Запуск «Северного потока — 2» зависит только от решения регулятора, уточнил Жозеп Боррель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Еврокомиссия не может запретить строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку это частный проект. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, запуск трубопровода будет зависеть только от решения регуляторов. «„Северный поток — 2“ закончен и ждет утверждения регуляторов — немецкого и европейского, — которые определят, может ли этот инфраструктурный проект работать внутри системы поставок газа в ЕС. Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами», — цитирует слова Борреля ТАСС. Представитель Евросоюза отметил, что газопровод зависит от ситуации на Украине. Если не произойдет деэскалации конфликта, то вопрос запуска «Северного потока — 2» будет зависеть только от решения регуляторов. При этом Боррель уточнил, что Евросоюз может ввести санкции, если Россия проявит «агрессию» по отношению к Украине. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за несоответствия проекта требованиям Евросоюза. В начале декабря 2021 года президент немецкой компании-регулятора «Северного потока — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн сообщил, что газопровод не сертифицируют в ближайшее полгода. Причина кроется в законодательстве ФРГ — оператор проекта Nord Stream 2G должен создать в стране дочернюю компанию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Еврокомиссия не может запретить строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку это частный проект. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, запуск трубопровода будет зависеть только от решения регуляторов. «„Северный поток — 2“ закончен и ждет утверждения регуляторов — немецкого и европейского, — которые определят, может ли этот инфраструктурный проект работать внутри системы поставок газа в ЕС. Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами», — цитирует слова Борреля ТАСС. Представитель Евросоюза отметил, что газопровод зависит от ситуации на Украине. Если не произойдет деэскалации конфликта, то вопрос запуска «Северного потока — 2» будет зависеть только от решения регуляторов. При этом Боррель уточнил, что Евросоюз может ввести санкции, если Россия проявит «агрессию» по отношению к Украине. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за несоответствия проекта требованиям Евросоюза. В начале декабря 2021 года президент немецкой компании-регулятора «Северного потока — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн сообщил, что газопровод не сертифицируют в ближайшее полгода. Причина кроется в законодательстве ФРГ — оператор проекта Nord Stream 2G должен создать в стране дочернюю компанию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется.