Российские ВКС уничтожили последнего чеченского главаря в Сирии

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Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Российские самолеты нанесли точечный авиаудар по террористам Фото:

В ходе спецоперации российских ВКС в Идлибе был уничтожен последний главарь чеченских террористов, скрывающийся в Сирии. Об уничтожении террориста сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«В ходе недавней спецоперации ВКС РФ в Идлибе был ликвидирован последний крупный чеченский террорист, остававшийся в Сирии. Это главарь запрещенной в России чеченской террористической группировки „Джунуд аш-Шам“ Муслим Шишани (Мурад Маргошвили)», — сообщает «Ридус».

Отмечается, что террорист был уничтожен в результате точечных авиаударов по месту проведения сходки боевиков. О гибели Муслима Шишани также свидетельствуют данные сирийской разведки.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что в Сирии был ликвидирован лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. По словам Байдена, в ходе операции потерь среди американцев не было.

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В ходе спецоперации российских ВКС в Идлибе был уничтожен последний главарь чеченских террористов, скрывающийся в Сирии. Об уничтожении террориста сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. «В ходе недавней спецоперации ВКС РФ в Идлибе был ликвидирован последний крупный чеченский террорист, остававшийся в Сирии. Это главарь запрещенной в России чеченской террористической группировки „Джунуд аш-Шам“ Муслим Шишани (Мурад Маргошвили)», — сообщает «Ридус». Отмечается, что террорист был уничтожен в результате точечных авиаударов по месту проведения сходки боевиков. О гибели Муслима Шишани также свидетельствуют данные сирийской разведки. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что в Сирии был ликвидирован лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. По словам Байдена, в ходе операции потерь среди американцев не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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