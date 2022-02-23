Рада разрешила украинцам владеть огнестрельным оружием

Огнестрельное оружие, по мнению депутатов, станет сдерживающим фактором для преступности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект о свободном владении гражданами страны огнестрельным оружием. Соответствующий документ был рассмотрен в первом чтении.

«Верховная рада Украины утвердила в предварительном первом чтении законопроект о праве граждан на свободное владение огнестрельным оружием. За соответствующее решение проголосовали в среду 274 депутата», — сообщает ТАСС.

Основным аргументом для принятия соответствующего законопроекта его авторы называют тот факт, что власти Украины не в состоянии обезопасить своих граждан. По мнению депутатов, наличие огнестрельного оружия у населения станет сдерживающим фактором для преступников.