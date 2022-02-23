Рада разрешила украинцам владеть огнестрельным оружием

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Огнестрельное оружие, по мнению депутатов, станет сдерживающим фактором для преступности Фото:

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект о свободном владении гражданами страны огнестрельным оружием. Соответствующий документ был рассмотрен в первом чтении.

«Верховная рада Украины утвердила в предварительном первом чтении законопроект о праве граждан на свободное владение огнестрельным оружием. За соответствующее решение проголосовали в среду 274 депутата», — сообщает ТАСС.

Основным аргументом для принятия соответствующего законопроекта его авторы называют тот факт, что власти Украины не в состоянии обезопасить своих граждан. По мнению депутатов, наличие огнестрельного оружия у населения станет сдерживающим фактором для преступников.

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Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект о свободном владении гражданами страны огнестрельным оружием. Соответствующий документ был рассмотрен в первом чтении. «Верховная рада Украины утвердила в предварительном первом чтении законопроект о праве граждан на свободное владение огнестрельным оружием. За соответствующее решение проголосовали в среду 274 депутата», — сообщает ТАСС. Основным аргументом для принятия соответствующего законопроекта его авторы называют тот факт, что власти Украины не в состоянии обезопасить своих граждан. По мнению депутатов, наличие огнестрельного оружия у населения станет сдерживающим фактором для преступников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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