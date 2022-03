«Новая газета» и The Bell удаляют статьи об операции на Украине

«Новая газета» объявила о решении удалить с сайта и из соцсетей материалы, связанные со спецоперацией на Украине. Такое заявление появилось на сайте СМИ. «Многие материалы мы вынуждены удалить. Однако мы приняли решение продолжать работу», — пишет «Новая газета», подводя итоги голосования среди читателей. Таким образом СМИ выполнит требование нового закона о нераспространении фейковой информации об операции РФ на Украине. Такое же решение приняли в редакции The Bell. «Наша главная специальность — экономика и бизнес: все, что касается денег и их влияния на жизнь людей. В этом мы разбираемся по-настоящему хорошо… С первого дня работы The Bell нашей главной задачей было помогать читателям не утонуть в потоке разрозненной информации, выбирать самое главное и глубоко анализировать суть, помогая принимать верные решения. Мы продолжим эту работу и дальше», — говорится в заявлении редакции, опубликованной в ее telegram-канале. К этим СМИ присоединился портал It's My City. В редакции сообщили о решении удалить некоторые материалы, которые касаются непосредственно столкновений на Украине. После начала спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации республики, появилось огромное количество фейков, создаваемых украинской стороной. В сети публикуются недостоверные сведения об обстрелах мирного населения и о преувеличенном количестве жертв среди российских военных. После произошедших инцидентов Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине.

