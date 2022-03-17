Кадыров призвал ВСУ прекратить похищение невинных чеченцев. «Пока не поздно, отпустите невинных»

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров заявил, что виновные в похищении чеченцев будут наказаны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к СБУ (Служба безопасности Украины) и ВСУ (Вооруженные силы Украины) с предупреждением о последствиях из-за похищения невинных чеченцев, которые являются гражданами Украины. Он заявил, что все виновные будут найдены и наказаны.

«Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее Кадыров заявил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Он отметил, что чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают. Также сообщалось, что Кадыров вернулся в Россию из Украины.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к СБУ (Служба безопасности Украины) и ВСУ (Вооруженные силы Украины) с предупреждением о последствиях из-за похищения невинных чеченцев, которые являются гражданами Украины. Он заявил, что все виновные будут найдены и наказаны. «Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Кадыров заявил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Он отметил, что чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают. Также сообщалось, что Кадыров вернулся в Россию из Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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