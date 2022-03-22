Медведев признал бесполезность переговоров РФ и Японии по Курилам

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Политсовет партии
Россия никогда не нашла бы консенсуса с Японией по Курилам, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев признал бесполезность переговоров России и Японии по Курильским островам. По его словам, Москва никогда бы не нашла консенсуса по данной теме с Токио.

«В контексте судьбы Курильских островов это решение — исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер», — написал Медведев в своем официальном telegram-канале.

По словам Медведева, введение Японией санкций против России окончательно продемонстрировало интересы Японии. «Теперь понятно, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл», — подытожил он.

С заявлением об отказе от ведения переговоров с Японией по мирному договору ранее выступил МИД РФ. Речь идет о прекращении диалога по мирному договору, безвизовому режиму и совместному хозяйству на Курильских островах. Свое решение МИД объяснил «недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине». Жители Курильского района поддержали решение России отказаться от переговоров с Японией по вопросу островов.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев признал бесполезность переговоров России и Японии по Курильским островам. По его словам, Москва никогда бы не нашла консенсуса по данной теме с Токио. «В контексте судьбы Курильских островов это решение — исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер», — написал Медведев в своем официальном telegram-канале. По словам Медведева, введение Японией санкций против России окончательно продемонстрировало интересы Японии. «Теперь понятно, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл», — подытожил он. С заявлением об отказе от ведения переговоров с Японией по мирному договору ранее выступил МИД РФ. Речь идет о прекращении диалога по мирному договору, безвизовому режиму и совместному хозяйству на Курильских островах. Свое решение МИД объяснил «недружественным характером введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине». Жители Курильского района поддержали решение России отказаться от переговоров с Японией по вопросу островов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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