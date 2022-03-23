Мэр донбасского города дал совет украинскому коллеге. «Саша, беги!»

23 марта 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мэр Горловки посоветовал жителям Донбасса «гнать в шею оккупантов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр донецкого города Горловка Иван Приходько ответил на обвинение главы Краматорска Александра Гончаренко в разглашении координат передвижений колонн ВСУ. В видеообращении, появившемся в telegram-канале WarDonbass, Приходько посоветовал градоначальнику бежать. «Саша, беги, пока тебя люди на виллах не вынесли», — обратился к коллеге Приходько. Жителям временно оккупированных территорий мэр посоветовал сохранять спокойствие и осторожность, а также «гнать в шею оккупантов — людей, которые навязывают все эти восемь лет нацистскую идеологию». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В обращении к гражданам президент РФ объяснял, что операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам российского главы, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала биологическое оружие с использованием возбудителей сибирской язвы, холеры и африканской чумы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мэр донецкого города Горловка Иван Приходько ответил на обвинение главы Краматорска Александра Гончаренко в разглашении координат передвижений колонн ВСУ. В видеообращении, появившемся в telegram-канале WarDonbass, Приходько посоветовал градоначальнику бежать. «Саша, беги, пока тебя люди на виллах не вынесли», — обратился к коллеге Приходько. Жителям временно оккупированных территорий мэр посоветовал сохранять спокойствие и осторожность, а также «гнать в шею оккупантов — людей, которые навязывают все эти восемь лет нацистскую идеологию». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В обращении к гражданам президент РФ объяснял, что операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам российского главы, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала биологическое оружие с использованием возбудителей сибирской язвы, холеры и африканской чумы.