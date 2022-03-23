Мэр донбасского города дал совет украинскому коллеге. «Саша, беги!»

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Концерт-реквием, посвященный 22 июня. Донецк, донецкая республика, флаг днр
Мэр Горловки посоветовал жителям Донбасса «гнать в шею оккупантов» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр донецкого города Горловка Иван Приходько ответил на обвинение главы Краматорска Александра Гончаренко в разглашении координат передвижений колонн ВСУ. В видеообращении, появившемся в telegram-канале WarDonbass, Приходько посоветовал градоначальнику бежать.

«Саша, беги, пока тебя люди на виллах не вынесли», — обратился к коллеге Приходько. Жителям временно оккупированных территорий мэр посоветовал сохранять спокойствие и осторожность, а также «гнать в шею оккупантов — людей, которые навязывают все эти восемь лет нацистскую идеологию».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В обращении к гражданам президент РФ объяснял, что операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам российского главы, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала биологическое оружие с использованием возбудителей сибирской язвы, холеры и африканской чумы.

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Мэр донецкого города Горловка Иван Приходько ответил на обвинение главы Краматорска Александра Гончаренко в разглашении координат передвижений колонн ВСУ. В видеообращении, появившемся в telegram-канале WarDonbass, Приходько посоветовал градоначальнику бежать. «Саша, беги, пока тебя люди на виллах не вынесли», — обратился к коллеге Приходько. Жителям временно оккупированных территорий мэр посоветовал сохранять спокойствие и осторожность, а также «гнать в шею оккупантов — людей, которые навязывают все эти восемь лет нацистскую идеологию». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. В обращении к гражданам президент РФ объяснял, что операция призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам российского главы, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала биологическое оружие с использованием возбудителей сибирской язвы, холеры и африканской чумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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