Власти России ввели новые меры для выхода из кризиса

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Правительство РФ объявило о новых мерах поддержки экономики Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Правительство России объявило о принятии новых мер поддержки экономики страны. О нововведениях рассказали в официальном telegram-канале Правительства РФ.

По завершению заключительной встречи в преддверии отчета правительства в Госдуме, руководство страны согласовало следующие меры поддержки:

  • льготное кредитование инвесторов туристических проектов и системообразующих предприятий;
  • снижение налога на прибыль и льготные тарифы страховых взносов для разработчиков электроники;
  • увеличение лимита транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) до 1 млн рублей;
  • возможность выкупа автотранспорта, взятого в лизинг;
  • сохранение льготных ипотечных программ и автоматическое назначение пенсий по инвалидности;
  • продление специальных инвестиционных контрактов (СПИК 1.0) для предприятий, попавших под санкции;
  • снятие антиковидных ограничений для чартерных рейсов, возобновление сообщения более чем с 50 странами.

Правительство РФ начало вводить антикризисные меры в связи с санкционным давлением западных стран. США, Евросоюз, Великобритания и ряд других государств усилили антироссийские ограничения из-за несогласия с проведением РФ специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции, введенные против страны, и ответные им меры оказывают негативное влияние и на сами недружественные России государства.

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Правительство России объявило о принятии новых мер поддержки экономики страны. О нововведениях рассказали в официальном telegram-канале Правительства РФ. По завершению заключительной встречи в преддверии отчета правительства в Госдуме, руководство страны согласовало следующие меры поддержки: Правительство РФ начало вводить антикризисные меры в связи с санкционным давлением западных стран. США, Евросоюз, Великобритания и ряд других государств усилили антироссийские ограничения из-за несогласия с проведением РФ специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции, введенные против страны, и ответные им меры оказывают негативное влияние и на сами недружественные России государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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