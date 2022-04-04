Власти России ввели новые меры для выхода из кризиса

Правительство РФ объявило о новых мерах поддержки экономики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Правительство России объявило о принятии новых мер поддержки экономики страны. О нововведениях рассказали в официальном telegram-канале Правительства РФ.

По завершению заключительной встречи в преддверии отчета правительства в Госдуме, руководство страны согласовало следующие меры поддержки:

льготное кредитование инвесторов туристических проектов и системообразующих предприятий;

снижение налога на прибыль и льготные тарифы страховых взносов для разработчиков электроники;

увеличение лимита транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) до 1 млн рублей;

возможность выкупа автотранспорта, взятого в лизинг;

сохранение льготных ипотечных программ и автоматическое назначение пенсий по инвалидности;

продление специальных инвестиционных контрактов (СПИК 1.0) для предприятий, попавших под санкции;

снятие антиковидных ограничений для чартерных рейсов, возобновление сообщения более чем с 50 странами.

Правительство РФ начало вводить антикризисные меры в связи с санкционным давлением западных стран. США, Евросоюз, Великобритания и ряд других государств усилили антироссийские ограничения из-за несогласия с проведением РФ специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции, введенные против страны, и ответные им меры оказывают негативное влияние и на сами недружественные России государства.