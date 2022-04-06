Bild уличил немецкое СМИ во лжи о ситуации в Буче

06 апреля 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

У государственного издания WDR нет своих корреспондентов на Украине, пишет Bild Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Немецкое издание Bild поймало на лжи государственную радиостанцию Германии WDR. Радио сообщило о «массовых убийствах» в украинском городе Буча, не имея там собственных корреспондентов. «Журналист радио WDR и глава мониторинга Георг Рестле распространил ложную информацию о Буче. Журналисты издания не могли находиться в городе. У государственных вещателей нет собственных корреспондентов на Украине», — пишет Bild. Ранее ряд немецких и украинских общественных СМИ сообщили о «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркивали, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Немецкое издание Bild поймало на лжи государственную радиостанцию Германии WDR. Радио сообщило о «массовых убийствах» в украинском городе Буча, не имея там собственных корреспондентов. «Журналист радио WDR и глава мониторинга Георг Рестле распространил ложную информацию о Буче. Журналисты издания не могли находиться в городе. У государственных вещателей нет собственных корреспондентов на Украине», — пишет Bild. Ранее ряд немецких и украинских общественных СМИ сообщили о «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркивали, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.