Захарова дала ЕС новый статус после воинственных слов Борреля

Мария Захарова не считает Евросоюз экономической организацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что после слов главы евродипломатии Жозепа Борреля о сражениях, которые надо выигрывать «на поле боя», ЕС нужно переименовать в «Отдел экономических сношений НАТО». О новом статусе Евросоюза она написала в своем telegram-канале.

«Вот вам и „экономическая организация“. Это уже не Европейский союз, это просто отдел экономических сношений НАТО», — считает Захарова.

Ранее Боррель высказал мнение, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем и выигран «на поле боя», пишет «Царьград». Глава евродипломатии также уточнил, что Украине было выделено 500 миллионов евро на поставки оружия, дополняет деловое издание «Взгляд».

О спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Главная цель — не оккупация, а денацификация и демилитаризация территории. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.