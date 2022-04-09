Захарова дала ЕС новый статус после воинственных слов Борреля

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова не считает Евросоюз экономической организацией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что после слов главы евродипломатии Жозепа Борреля о сражениях, которые надо выигрывать «на поле боя», ЕС нужно переименовать в «Отдел экономических сношений НАТО». О новом статусе Евросоюза она написала в своем telegram-канале.

«Вот вам и „экономическая организация“. Это уже не Европейский союз, это просто отдел экономических сношений НАТО», — считает Захарова.

Ранее Боррель высказал мнение, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем и выигран «на поле боя», пишет «Царьград». Глава евродипломатии также уточнил, что Украине было выделено 500 миллионов евро на поставки оружия, дополняет деловое издание «Взгляд».

О спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Главная цель — не оккупация, а денацификация и демилитаризация территории. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что после слов главы евродипломатии Жозепа Борреля о сражениях, которые надо выигрывать «на поле боя», ЕС нужно переименовать в «Отдел экономических сношений НАТО». О новом статусе Евросоюза она написала в своем telegram-канале. «Вот вам и „экономическая организация“. Это уже не Европейский союз, это просто отдел экономических сношений НАТО», — считает Захарова. Ранее Боррель высказал мнение, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем и выигран «на поле боя», пишет «Царьград». Глава евродипломатии также уточнил, что Украине было выделено 500 миллионов евро на поставки оружия, дополняет деловое издание «Взгляд». О спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Главная цель — не оккупация, а денацификация и демилитаризация территории. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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