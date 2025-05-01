В Сочи стартовал детский чемпионат РФ по нардам с рекордным числом участников

В Сочи 28 апреля стартовал чемпионат России по коротким нардам. Площадкой для турнира стал образовательный центр «Сириус». Как отметил председатель наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин, в турнире участвуют почти 250 спортсменов из 35 регионов России.
«Открытие собрало большое количество гостей и участников, а атмосфера на площадке вдохновляющая и доброжелательная. Приятно видеть, как турнир объединяет людей со всей страны, а это почти 250 участников из 35 регионов России», — рассказал Авсецин во время беседы с «Спорт Экспресс», делясь подробностями о подготовке к турниру. Он отметил, что подготовка к турниру заняла несколько месяцев. Детально прорабатывались все аспекты: от логистики до инфраструктуры зала, от отеля до работы судейской коллегии
Он назвал чемпионат главным соревнованием года. Также Авсецин добавил, что этом году площадкой для турнира стал «Сириус», который не только удобен для участников, но и создает особую атмосферу.
Открытие чемпионата собрало большое количество гостей и участников, а атмосфера на площадке была вдохновляющей и доброжелательной. «Мы видим, с каким энтузиазмом спортсмены приезжают на соревнования, какими добрыми эмоциями наполняется зал. Уже в первых партиях чувствуется высокий уровень подготовки, серьезная мотивация», — добавил Авсецин.
Авсецин также рассказал о предстоящих детско-юношеских соревнованиях «Кубок Черного моря», которые обещают стать самыми масштабными в истории этого вида спорта. «Мы ожидаем 70 юных спортсменов из разных регионов, и это действительно рекордное количество участников», — отметил он. Турнир пройдет по трем дисциплинам: короткие нарды, длинные нарды и впервые — короткие нарды-пары.
После завершения чемпионата в Сочи Федерация нард России переключится на подготовку к летним всероссийским соревнованиям и чемпионату России по длинным нардам, который пройдет в Казани в октябре. «Стараемся постоянно развивать наш вид спорта и создавать для игроков все более комфортные и интересные условия. Впереди много работы, но и много вдохновляющих событий!» — заключил Авсецин.
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