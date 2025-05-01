Sky News: Рада должна в ближайшие дни ратифицировать сделку по ископаемым с США

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Украина скоро ратифицирует сделку, подписанную с США, по полезным ископаемым
Украина скоро ратифицирует сделку, подписанную с США, по полезным ископаемым Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Сделка между США и Украиной по вопросу добычи и использования полезных ископаемых должна быть ратифицирована Верховной радой в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

«Украинский парламент, как ожидается, ратифицирует подписанные с США соглашения по минералам в течение недели», — сообщил телеканал. В своем материале Sky News ссылается на высокопоставленного представителя.

Ранее Вашингтон и Киев заключили сделку, касающуюся природных ресурсов Украины. В рамках данного соглашения Соединенные Штаты получат приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с освоением украинских природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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Сделка между США и Украиной по вопросу добычи и использования полезных ископаемых должна быть ратифицирована Верховной радой в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. «Украинский парламент, как ожидается, ратифицирует подписанные с США соглашения по минералам в течение недели», — сообщил телеканал. В своем материале Sky News ссылается на высокопоставленного представителя. Ранее Вашингтон и Киев заключили сделку, касающуюся природных ресурсов Украины. В рамках данного соглашения Соединенные Штаты получат приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с освоением украинских природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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