Sky News: Рада должна в ближайшие дни ратифицировать сделку по ископаемым с США

Сделка между США и Украиной по вопросу добычи и использования полезных ископаемых должна быть ратифицирована Верховной радой в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
«Украинский парламент, как ожидается, ратифицирует подписанные с США соглашения по минералам в течение недели», — сообщил телеканал. В своем материале Sky News ссылается на высокопоставленного представителя.
Ранее Вашингтон и Киев заключили сделку, касающуюся природных ресурсов Украины. В рамках данного соглашения Соединенные Штаты получат приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам, связанным с освоением украинских природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.
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