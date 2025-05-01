Российского журналиста задержала румынская полиция

Срочная новость
Корреспондента международного телеканала RT Чея Боуза, прилетевшего в Румынию освещать выборы, задержали по прилету в Бухарест. Об этом сообщили представители телеканала в telegram-канале. О причинах пока не говорится.
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