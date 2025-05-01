Адвокат Моргенштерна*: «Пора с Алишера снять статус иноагента»

Адвокат Жорин: Моргенштерн* изменился и многое переосмыслил
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артист последние три года не живет в России
Артист последние три года не живет в России Фото:

Адвокат Сергей Жорин приветствовал инициативу общественников исключить рэпера Моргенштерна* (наст. имя — Алишер Моргенштерн) из реестра иностранных агентов. В беседе с URA.RU правозащитник, представляющий интересы артиста, подчеркнул, что тот изменился и пересмотрел свои жизненные взгляды.

«Безусловно, поддерживаю эту инициативу, считаю ее правильной. Надеюсь, эти предложения будут услышаны лицами, которые принимают решения. Алишер действительно изменился. Он и раньше не был "врагом государства". Сейчас что касается его образа жизни, он коренным образом изменился: артист ведет здоровый образ жизни, переосмыслил многое. Считаю, что пришло время снять этот статус и дать возможность вернуться и заниматься творчеством», — заявил собеседник агентства.

Ранее члены общественного движения «Зов народа» призвали исключить рэпера из иноагентов и направили соответствующее обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В письме отмечается, что артист не только изменился, но и финансово помогает больным детям из России, находясь за пределами Родины.

Моргенштерн последнее время занялся своим здоровьем и внешним видом. Артист добровольно лег в реабилитационный центр, чтобы избавиться от пагубных привычек и зависимостей. Кроме того, Алишер сводит с лица татуировки и честно рассказывает поклонникам, какой это болезненный процесс.

Последние три года рэпер живет и работает за границей. Адвокат Жорин в беседе с агентством выразил мнение, что Алишер с радостью бы вернулся в Россию. Об этом ранее говорил и сам певец.

Между тем, в России со 2 мая начнут действовать нормы закона, которые вводят дополнительные основания для признания иностранными агентами.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адвокат Сергей Жорин приветствовал инициативу общественников исключить рэпера Моргенштерна* (наст. имя — Алишер Моргенштерн) из реестра иностранных агентов. В беседе с URA.RU правозащитник, представляющий интересы артиста, подчеркнул, что тот изменился и пересмотрел свои жизненные взгляды. Ранее члены общественного движения «Зов народа» призвали исключить рэпера из иноагентов и направили соответствующее обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В письме отмечается, что артист не только изменился, но и финансово помогает больным детям из России, находясь за пределами Родины. Моргенштерн последнее время занялся своим здоровьем и внешним видом. Артист добровольно лег в реабилитационный центр, чтобы избавиться от пагубных привычек и зависимостей. Кроме того, Алишер сводит с лица татуировки и честно рассказывает поклонникам, какой это болезненный процесс. Последние три года рэпер живет и работает за границей. Адвокат Жорин в беседе с агентством выразил мнение, что Алишер с радостью бы вернулся в Россию. Об этом ранее говорил и сам певец. Между тем, в России со 2 мая начнут действовать нормы закона, которые вводят дополнительные основания для признания иностранными агентами. (* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...