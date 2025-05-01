Адвокат Моргенштерна*: «Пора с Алишера снять статус иноагента»

Адвокат Сергей Жорин приветствовал инициативу общественников исключить рэпера Моргенштерна* (наст. имя — Алишер Моргенштерн) из реестра иностранных агентов. В беседе с URA.RU правозащитник, представляющий интересы артиста, подчеркнул, что тот изменился и пересмотрел свои жизненные взгляды.
«Безусловно, поддерживаю эту инициативу, считаю ее правильной. Надеюсь, эти предложения будут услышаны лицами, которые принимают решения. Алишер действительно изменился. Он и раньше не был "врагом государства". Сейчас что касается его образа жизни, он коренным образом изменился: артист ведет здоровый образ жизни, переосмыслил многое. Считаю, что пришло время снять этот статус и дать возможность вернуться и заниматься творчеством», — заявил собеседник агентства.
Ранее члены общественного движения «Зов народа» призвали исключить рэпера из иноагентов и направили соответствующее обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В письме отмечается, что артист не только изменился, но и финансово помогает больным детям из России, находясь за пределами Родины.
Моргенштерн последнее время занялся своим здоровьем и внешним видом. Артист добровольно лег в реабилитационный центр, чтобы избавиться от пагубных привычек и зависимостей. Кроме того, Алишер сводит с лица татуировки и честно рассказывает поклонникам, какой это болезненный процесс.
Последние три года рэпер живет и работает за границей. Адвокат Жорин в беседе с агентством выразил мнение, что Алишер с радостью бы вернулся в Россию. Об этом ранее говорил и сам певец.
Между тем, в России со 2 мая начнут действовать нормы закона, которые вводят дополнительные основания для признания иностранными агентами.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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