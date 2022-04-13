В Кремле назвали риски вступления Японии в военный альянс AUKUS

Военные альянсы типа AUKUS приводят к созданию «узких междусобойчиков». Это не способствует обеспечению безопасности и стабильности в регионах их присутствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках для Дальнего Востока в случае вступления Японии в союз США, Великобритании и Австралии.
«Мы очень внимательно наблюдаем за этими процессами. Подобные альянсы не являются инклюзивными, и, судя по позиционированию, по целям и задачам они, конечно, приводят к формированию таких узких междусобойчиков, которые вряд ли должны становиться широкой платформой для обеспечения стабильности и безопасности такого огромного региона [как Дальний Восток]», — отметил Песков.
Япония получила неофициальное приглашение в военный альянс AUKUS. По информации японских СМИ, это должно расширить возможности стран-участниц в разработке гиперзвукового оружия, развитии квантовых технологий и создании искусственного интеллекта. Действия альянса будут направлены на сдерживание Китая.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
Военные альянсы типа AUKUS приводят к созданию «узких междусобойчиков». Это не способствует обеспечению безопасности и стабильности в регионах их присутствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках для Дальнего Востока в случае вступления Японии в союз США, Великобритании и Австралии. «Мы очень внимательно наблюдаем за этими процессами. Подобные альянсы не являются инклюзивными, и, судя по позиционированию, по целям и задачам они, конечно, приводят к формированию таких узких междусобойчиков, которые вряд ли должны становиться широкой платформой для обеспечения стабильности и безопасности такого огромного региона [как Дальний Восток]», — отметил Песков. Япония получила неофициальное приглашение в военный альянс AUKUS. По информации японских СМИ, это должно расширить возможности стран-участниц в разработке гиперзвукового оружия, развитии квантовых технологий и создании искусственного интеллекта. Действия альянса будут направлены на сдерживание Китая.