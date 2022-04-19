Французский политолог предрекла рост инфляции в ЕС из-за газа РФ

19 апреля 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Западной Европе сложнее отказаться от российского газа, считает Ирина Шазот Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейским странам грозит рост инфляции, снижение производства и покупательской способности из-за отказа от российского газа. Таким мнением с URA.RU поделилась международный эксперт по геополитике, французский политический эксперт Ирина Шазот. «Многие страны, особенно западной европы, очень сильно зависят от российского газа. Финляндия зависима почти на 100%, Германия и Италия приблизительно на 60%. Они прекрасно знают, что экономическая ситуация и так не очень хорошая. Была рецессия, связанная с ковидом. В этом году они надеялись нагнать уровень, который у них был хотя бы в 2019 году, но сейчас будет вставать вопрос, насколько это возможно. Очень сложно предсказать, какие будут приниматься решения. США уже собираются увеличивать ставку по кредитам на 3,5%, европейский банк, скорее всего, будет действовать также. Деньги начнут дорожать. Это меньшее развитие малого бизнеса, меньше вложений, снижение производства, снижение покупательской способности. Это может грозить рецессией. Насколько она будет серьезной, сложно сказать, но инфляция будет расти», — сказала Ирина Шазот. Есть страны, для которых отказ от российских энергоносителей не будет нести таких серьезных последствий. «Швеция не зависит, она сама экспортирует газ. От общих поставок, которыми пользуется Франция, российский газ занимает около 19%, а нефть — порядка 8,6%», — отметила политолог. Она раскрыла, чем Париж планирует заменить энергоносители РФ. «Их основной поставщик газа — это Африка. Они договорились с Катаром на уровне Европы, что те будут увеличивать поставки, но пока не хватает мощностей. США сказали, что увеличат поставки сжиженного газа. Хотят увеличить поставки нефти и газа из Алжира во Францию. Во Франции нет серьезной зависимость, так как сильно развит атомный сектор, в отличие от Германии, где индустрия именно зависит от газа», — заключила международный эксперт. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не нуждается в российском газе, и Париж работает над поиском других поставщиков. После начала спецоперации на Украине, страны Запада усилили санкции в отношении РФ, которые начали вводить еще в 2000-е. Тогда российский лидер Владимир Путин потребовал платить за поставки энергоносителей в рублях. В Германии уже прогнозируют нарушение социального порядка и продовольственный кризис в случае принятия решения не в пользу РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Европейским странам грозит рост инфляции, снижение производства и покупательской способности из-за отказа от российского газа. Таким мнением с URA.RU поделилась международный эксперт по геополитике, французский политический эксперт Ирина Шазот. «Многие страны, особенно западной европы, очень сильно зависят от российского газа. Финляндия зависима почти на 100%, Германия и Италия приблизительно на 60%. Они прекрасно знают, что экономическая ситуация и так не очень хорошая. Была рецессия, связанная с ковидом. В этом году они надеялись нагнать уровень, который у них был хотя бы в 2019 году, но сейчас будет вставать вопрос, насколько это возможно. Очень сложно предсказать, какие будут приниматься решения. США уже собираются увеличивать ставку по кредитам на 3,5%, европейский банк, скорее всего, будет действовать также. Деньги начнут дорожать. Это меньшее развитие малого бизнеса, меньше вложений, снижение производства, снижение покупательской способности. Это может грозить рецессией. Насколько она будет серьезной, сложно сказать, но инфляция будет расти», — сказала Ирина Шазот. Есть страны, для которых отказ от российских энергоносителей не будет нести таких серьезных последствий. «Швеция не зависит, она сама экспортирует газ. От общих поставок, которыми пользуется Франция, российский газ занимает около 19%, а нефть — порядка 8,6%», — отметила политолог. Она раскрыла, чем Париж планирует заменить энергоносители РФ. «Их основной поставщик газа — это Африка. Они договорились с Катаром на уровне Европы, что те будут увеличивать поставки, но пока не хватает мощностей. США сказали, что увеличат поставки сжиженного газа. Хотят увеличить поставки нефти и газа из Алжира во Францию. Во Франции нет серьезной зависимость, так как сильно развит атомный сектор, в отличие от Германии, где индустрия именно зависит от газа», — заключила международный эксперт. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не нуждается в российском газе, и Париж работает над поиском других поставщиков. После начала спецоперации на Украине, страны Запада усилили санкции в отношении РФ, которые начали вводить еще в 2000-е. Тогда российский лидер Владимир Путин потребовал платить за поставки энергоносителей в рублях. В Германии уже прогнозируют нарушение социального порядка и продовольственный кризис в случае принятия решения не в пользу РФ.