В Пентагоне допустили ошибку, говоря о поставках самолетов Киеву

21 апреля 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Джон Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину. Так он опроверг оглашенную им незадолго концепцию о том, что Украина якобы получила от своих союзников дополнительные самолеты и запасные детали. «Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им [Киеву] предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. По его словам, в настоящее время ВСУ еще не получили летательные аппараты целиком. Ранее сообщалось, что Украина получает военную помощь не только он США, но и от их союзников. Такое предположение высказал официальный представитель Пентагона Кирби. Он подчеркнул, что речь идет о самолетах российского производства. Также он отметил, что США не отправляют Киеву воздушные суда целиком, объясняя это тем, что они не хотят оказаться стороной вооруженного конфликта на Украине. В Пентагоне заявили, что собираются и дальше снабжать Украину оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину. Так он опроверг оглашенную им незадолго концепцию о том, что Украина якобы получила от своих союзников дополнительные самолеты и запасные детали. «Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им [Киеву] предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов. По его словам, в настоящее время ВСУ еще не получили летательные аппараты целиком. Ранее сообщалось, что Украина получает военную помощь не только он США, но и от их союзников. Такое предположение высказал официальный представитель Пентагона Кирби. Он подчеркнул, что речь идет о самолетах российского производства. Также он отметил, что США не отправляют Киеву воздушные суда целиком, объясняя это тем, что они не хотят оказаться стороной вооруженного конфликта на Украине. В Пентагоне заявили, что собираются и дальше снабжать Украину оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса.