Беженец с беременной женой месяц сидел в подвале Мариуполя. «Пили воду из аквариума с рыбками»

26 апреля 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Из подвала было опасно выходить из-за обстрелов, рассказал Игорь Илларионов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беженец из Мариуполя Игорь Илларионов вместе с беременной женой и ребенком больше месяца просидели в подвале до прихода российской армии. Семья эвакуировалась в Россию, однако приют нашла с трудом, так как люди охотнее пускают к себе одиноких женщин, либо женщин с детьми. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Просидели в подвале 35 дней в Мариуполе. Украинские войска нас обстреливали безостановочно. Не было ни воды, ни еды, пили из аквариума, там, где рыбки померли. В нашем подвале сидело 30 человек. Во всем доме где-то 150. Много стариков и инвалидов. Еду старался выменивать. Выбегали чисто за водой, ее можно было набрать в двух километрах, но постоянно обстреливали, можно было не вернуться, поэтому старались экономить. Потом вовсе прекратились эти походы. На колодце, где мы набирали воду, „Азов“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) повесил гранату на ведро. С другой стороны тоже было место, но там снайпер сидел», — сказал Игорь Илларионов. По его словам, раньше люди не могли покинуть подвал из-за обстрелов. «Не пускали к тому, что необходимо, не выпускали из города, обстреливали машины. Мы вышли на третий день после того, как появились сообщения, что войска ДНР и России окружили украинских и призывали сложить оружие. Украинские войска сидели рядышком совсем. Начала играть музыка — „Прощание Славянки“, „Земля в иллюминаторе“, тогда я понял, что свои пришли. Мы два дня подождали, на третий вышли. Оставаться было нецелесообразно. Воды, еды нет. Тем более, что после такой воды сил уже не было», — объяснил собеседник URA.RU. Время в подвале серьезно подорвало здоровье семьи, отметил беженец. «Жена была беременна. Мы приехали в больницу в Астрахань. Ребенка потеряли, не было сердцебиения у плода. Дочери шесть лет. Она переболела ротавирусом. Сейчас ей получше стало», — рассказал Илларионов. Семья подала документы на временное убежище и планирует получить российское гражданство. «За 17 тысяч нашли жилье в Астрахани, цены очень сильно взлетели. Мы уже начали оформлять документы, сделали СНИЛС, подали на соцвыплату, она будет через полтора — два месяца», — сообщил бывший житель Мариуполя. Сейчас семье требуются лекарства, одежда и деньги. «В основном люди пишут, что хотят приютить девушку или двух, семье найти приют сложнее. С работой проблемы нет, ее полно в России. Я подал заявки на бирже, везде. Я судомеханик. Сейчас устроился по строительству, но по оплате ничего не понятно. Жене назначили полугодовой курс лечения, ребенку лекарства от температуры. Убежали без вещей, без ничего. Нет одежды. Люди вроде выслали, но мы еще не знаем, что там будет», — поделился беженец. Ребенку необходимы лекарства от ОРВИ: «Нурофен», «Панадол», «Флюдитек», «Пектолван плющ», «Риномарис», «Септолете тотал», «Санорин ». Жене — «Ярина +». Также семья нуждается в тонометре, средствах от отравления и других таблетках первой необходимости. Любую сумму для помощи Илларионовым можно перевести по следующим реквизитам: Карта Сбербанка — номер 2202 2025 5569 1066. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил ракетным ударом, если в городе проведут шествие «Бессмертный полк». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Беженец из Мариуполя Игорь Илларионов вместе с беременной женой и ребенком больше месяца просидели в подвале до прихода российской армии. Семья эвакуировалась в Россию, однако приют нашла с трудом, так как люди охотнее пускают к себе одиноких женщин, либо женщин с детьми. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Просидели в подвале 35 дней в Мариуполе. Украинские войска нас обстреливали безостановочно. Не было ни воды, ни еды, пили из аквариума, там, где рыбки померли. В нашем подвале сидело 30 человек. Во всем доме где-то 150. Много стариков и инвалидов. Еду старался выменивать. Выбегали чисто за водой, ее можно было набрать в двух километрах, но постоянно обстреливали, можно было не вернуться, поэтому старались экономить. Потом вовсе прекратились эти походы. На колодце, где мы набирали воду, „Азов“ (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) повесил гранату на ведро. С другой стороны тоже было место, но там снайпер сидел», — сказал Игорь Илларионов. По его словам, раньше люди не могли покинуть подвал из-за обстрелов. «Не пускали к тому, что необходимо, не выпускали из города, обстреливали машины. Мы вышли на третий день после того, как появились сообщения, что войска ДНР и России окружили украинских и призывали сложить оружие. Украинские войска сидели рядышком совсем. Начала играть музыка — „Прощание Славянки“, „Земля в иллюминаторе“, тогда я понял, что свои пришли. Мы два дня подождали, на третий вышли. Оставаться было нецелесообразно. Воды, еды нет. Тем более, что после такой воды сил уже не было», — объяснил собеседник URA.RU. Время в подвале серьезно подорвало здоровье семьи, отметил беженец. «Жена была беременна. Мы приехали в больницу в Астрахань. Ребенка потеряли, не было сердцебиения у плода. Дочери шесть лет. Она переболела ротавирусом. Сейчас ей получше стало», — рассказал Илларионов. Семья подала документы на временное убежище и планирует получить российское гражданство. «За 17 тысяч нашли жилье в Астрахани, цены очень сильно взлетели. Мы уже начали оформлять документы, сделали СНИЛС, подали на соцвыплату, она будет через полтора — два месяца», — сообщил бывший житель Мариуполя. Сейчас семье требуются лекарства, одежда и деньги. «В основном люди пишут, что хотят приютить девушку или двух, семье найти приют сложнее. С работой проблемы нет, ее полно в России. Я подал заявки на бирже, везде. Я судомеханик. Сейчас устроился по строительству, но по оплате ничего не понятно. Жене назначили полугодовой курс лечения, ребенку лекарства от температуры. Убежали без вещей, без ничего. Нет одежды. Люди вроде выслали, но мы еще не знаем, что там будет», — поделился беженец. Ребенку необходимы лекарства от ОРВИ: «Нурофен», «Панадол», «Флюдитек», «Пектолван плющ», «Риномарис», «Септолете тотал», «Санорин ». Жене — «Ярина +». Также семья нуждается в тонометре, средствах от отравления и других таблетках первой необходимости. Любую сумму для помощи Илларионовым можно перевести по следующим реквизитам: Карта Сбербанка — номер 2202 2025 5569 1066. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил ракетным ударом, если в городе проведут шествие «Бессмертный полк».