Назначен первый посол ДНР в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное собрание ДНР, Донецк, ДНР, донецкая народная республика, днр, донецк, флаг, народный совет днр, договор, ратификация
Это первый посол ДНР в РФ Фото:

Экс-спикер парламента ДНР Ольга Макеева назначена послом ДНР в России. Об этом сообщает правительство ДНР.

«Назначить Макееву Ольгу чрезвычайным и полномочным послом ДНР в РФ», — говорится в указе главы ДНР Дениса Пушилина. Указ опубликован на официальном сайте правительства республики.

Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Ранее Пушилин отметил, что вопрос выделения здания для российского посольства также прорабатывается, пишет RT. Ольга Макеева занимала должность зампредседателя Народного совета ДНР и спикера парламента республики.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Экс-спикер парламента ДНР Ольга Макеева назначена послом ДНР в России. Об этом сообщает правительство ДНР. «Назначить Макееву Ольгу чрезвычайным и полномочным послом ДНР в РФ», — говорится в указе главы ДНР Дениса Пушилина. Указ опубликован на официальном сайте правительства республики. Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Ранее Пушилин отметил, что вопрос выделения здания для российского посольства также прорабатывается, пишет RT. Ольга Макеева занимала должность зампредседателя Народного совета ДНР и спикера парламента республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...