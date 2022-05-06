Назначен первый посол ДНР в России

Экс-спикер парламента ДНР Ольга Макеева назначена послом ДНР в России. Об этом сообщает правительство ДНР.
«Назначить Макееву Ольгу чрезвычайным и полномочным послом ДНР в РФ», — говорится в указе главы ДНР Дениса Пушилина. Указ опубликован на официальном сайте правительства республики.
Президент России Владимир Путин ранее признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Ранее Пушилин отметил, что вопрос выделения здания для российского посольства также прорабатывается, пишет RT. Ольга Макеева занимала должность зампредседателя Народного совета ДНР и спикера парламента республики.
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