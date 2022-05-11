Киркоров прилетел на «Евровидение» на вертолете

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров прилетел на международный вокальный конкурс «Евровидение-22» в Турине на вертолете. Артиста в качестве независимого гостя пригласили сами организаторы мероприятия. Об этом сообщил певец в социальной сети.
«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед „Евровидением“. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!», — сказал Киркоров.
Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз принял решение отстранить Россию от участия в «Евровидение-22», передает RT. Уточняется, что исполнительный совет принял это решение по рекомендации руководящего органа конкурса.
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Российский эстрадный певец Филипп Киркоров прилетел на международный вокальный конкурс «Евровидение-22» в Турине на вертолете. Артиста в качестве независимого гостя пригласили сами организаторы мероприятия. Об этом сообщил певец в социальной сети. «Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед „Евровидением“. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!», — сказал Киркоров. Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз принял решение отстранить Россию от участия в «Евровидение-22», передает RT. Уточняется, что исполнительный совет принял это решение по рекомендации руководящего органа конкурса.