Киркоров прилетел на «Евровидение» на вертолете

Филипп Киркоров посетил международный конкурс по спецприглашению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров прилетел на международный вокальный конкурс «Евровидение-22» в Турине на вертолете. Артиста в качестве независимого гостя пригласили сами организаторы мероприятия. Об этом сообщил певец в социальной сети.

«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед „Евровидением“. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!», — сказал Киркоров.

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз принял решение отстранить Россию от участия в «Евровидение-22», передает RT. Уточняется, что исполнительный совет принял это решение по рекомендации руководящего органа конкурса.