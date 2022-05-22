Медведев высмеял речь Байдена

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев прокомментировал неудачную речь Байдена Фото:

Президенту США Джо Байдену тяжело даются публичные выступления на официальных мероприятиях. К такому выводу пришел зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, иронично оценивший чрезвычайно короткую речь американского лидера.

«Трудно ему», — написал Медведев в Telegram. Перед этим политик описал произошедший между американским лидером и репортерами диалог: «Во время визита президента США в Южную Корею репортеры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать северокорейскому коллеге. В ответ Байден сказал просто „Hello“, а затем, спустя несколько секунд, добавил: „Это все… Точка“».

URA.RU ранее сообщало об очередном казусе Джо Байдена, который не смог придумать обращение к лидеру КНДР. До этого главу США высмеивали его же граждане за то, что Байден забыл, кто является президентом Америки. Тогда он назвал своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр.

Во время другого выступления глава Соединенных штатов пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и поведал о своем путешествии в Гималаи. Кроме того, выступая перед конгрессом, Байден перепутал украинцев и иранцев.

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Президенту США Джо Байдену тяжело даются публичные выступления на официальных мероприятиях. К такому выводу пришел зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, иронично оценивший чрезвычайно короткую речь американского лидера. «Трудно ему», — написал Медведев в Telegram. Перед этим политик описал произошедший между американским лидером и репортерами диалог: «Во время визита президента США в Южную Корею репортеры поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание или сообщение, чтобы передать северокорейскому коллеге. В ответ Байден сказал просто „Hello“, а затем, спустя несколько секунд, добавил: „Это все… Точка“». URA.RU ранее сообщало об очередном казусе Джо Байдена, который не смог придумать обращение к лидеру КНДР. До этого главу США высмеивали его же граждане за то, что Байден забыл, кто является президентом Америки. Тогда он назвал своего заместителя Камалу Харрис «первой леди США», а себя — первым сенатором от штата Делавэр. Во время другого выступления глава Соединенных штатов пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и поведал о своем путешествии в Гималаи. Кроме того, выступая перед конгрессом, Байден перепутал украинцев и иранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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