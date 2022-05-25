Осужденным за тяжкие преступления хотят дать поблажку

26 мая 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Сначала осужденные смогут просить о переводе их в колонию-поселение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лица, осужденные за тяжкие преступления могут получить право на смягчение режима при условии, что они отбудут в колонии половину назначенного по приговору срока. С такой инициативой Минюст РФ 23 мая обратился в правительственную комиссию, которая уже одобрена. «Осужденные за тяжкие преступления могут получить право на смягчение режима в колонии после того, как они проведут там половину назначенного срока», — об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, которая имеется в распоряжении газеты. Там отметили, что в настоящее время, согласно законодательству РФ, такое право у приговоренных за данную категорию преступлений наступает только после отбытия двух третей срока. Также отмечается, что сначала осужденные смогут ходатайствовать о переводе их в колонию-поселение, а после у них появиться возможность претендовать на замену наказания. Например, с лишения свободы на принудительные работы. Однако подчеркивается, что педофилов и террористов послабления не коснутся. Сообщается, что на сегодняшний день более 87 тысяч человек могут претендовать на послабление режима. Вместе с тем, специалисты призывают разработать четкие критерии, для смягчения наказания таким преступникам. «Особо тяжкими считаются преступления, за которые предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы. Немалая часть осужденных за такие деяния опасны для общества — они будут представлять опасность и после освобождения», — отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его мнению, государство дает шанс осужденным совершившим особо тяжкие преступления, встать на путь исправления и заслужить смягчение наказания. Такой подход «будет способствовать более успешной подготовке осужденных к возвращению в общество», полагают авторы инициативы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Лица, осужденные за тяжкие преступления могут получить право на смягчение режима при условии, что они отбудут в колонии половину назначенного по приговору срока. С такой инициативой Минюст РФ 23 мая обратился в правительственную комиссию, которая уже одобрена. «Осужденные за тяжкие преступления могут получить право на смягчение режима в колонии после того, как они проведут там половину назначенного срока», — об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, которая имеется в распоряжении газеты. Там отметили, что в настоящее время, согласно законодательству РФ, такое право у приговоренных за данную категорию преступлений наступает только после отбытия двух третей срока. Также отмечается, что сначала осужденные смогут ходатайствовать о переводе их в колонию-поселение, а после у них появиться возможность претендовать на замену наказания. Например, с лишения свободы на принудительные работы. Однако подчеркивается, что педофилов и террористов послабления не коснутся. Сообщается, что на сегодняшний день более 87 тысяч человек могут претендовать на послабление режима. Вместе с тем, специалисты призывают разработать четкие критерии, для смягчения наказания таким преступникам. «Особо тяжкими считаются преступления, за которые предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы. Немалая часть осужденных за такие деяния опасны для общества — они будут представлять опасность и после освобождения», — отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его мнению, государство дает шанс осужденным совершившим особо тяжкие преступления, встать на путь исправления и заслужить смягчение наказания. Такой подход «будет способствовать более успешной подготовке осужденных к возвращению в общество», полагают авторы инициативы.