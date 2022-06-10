Врио главы Тамбовской области представил план работы на 5 лет

10 июня 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Максим Егоров выступил на съезде регионального отделения «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров представил план развития региона на ближайшие пять лет. На съезде партии его также утвердили в качестве кандидата на ближайшие выборы губернаторов. «Наша главная цель — повышение уровня и качества жизни населения региона. В решении этой задачи нет мелочей. Поднимать качество жизни нужно одновременно по всем направлениям — и так, чтобы люди увидели, как жизнь меняется к лучшему — и в городах, и в сельских территориях. Проблем в регионе накопилось множество! Часть из них носит системный характер. Проблемы не решались годами и копились, а население теряло доверие к власти. Пора положить этому конец», — сказал Егоров. В программе развития области Егоров выделил пять основных пунктов. Здравоохранение. Максим Егоров отметил, что в регионе предстоит решить важнейшую проблему медицины — нехватку врачей, в первую очередь в сельских больницах и лечебных учреждениях малых городов региона. «Увеличена на 30 процентов квота на поступление в медицинские вузы. Установлена ежемесячная стипендиальная выплата студентам и ординаторам, заключившим договор о целевом обучении, а для врачей участковой службы предоставляется выплата в сумме 1 млн рублей», — сообщил Егоров.

Образование. «Доступность качественного школьного образования во многом зависит от того, как построена сеть образовательных учреждений. У нас в области есть и начальные, и основные, и крупные средние общеобразовательные школы. Главное, что небольшие сельские школы входят в состав крупных образовательных комплексов. Таких комплексов у нас 100. Их число уменьшаться не будет. Более того, мы готовы открывать школы в тех территориях, где будут реализовываться новые инвестиционные проекты», — заявил Егоров.

Чистая вода. «Перед нами стоит задача масштаба пятилетнего плана. В текущем году удалось выделить на решение проблем водоснабжения жителей Тамбовской области дополнительно 252 миллиона рублей. Средства идут на строительство и реконструкцию 19 объектов водоснабжения. Еще раз подчеркну: у нас сейчас нет оснований хвастаться достижениями. У нас есть задачи, решение которых обращено в будущее», — сообщил Егоров.

Дороги. «Думаю, ни для кого не секрет, что плохие дороги — едва ли не самая частая претензия граждан к работе власти любого уровня в нашем регионе. Считаю, что по тому, в каком состоянии находятся дороги, граждане во многом оценивают работу и правительства области, и местных руководителей. В Тамбовской области всего будет отремонтировано более 270 километров дорог», — рассказал Егоров.

Экономика и рабочие места. «Всего за несколько месяцев 2022 года удалось добиться создания более 1000 новых рабочих мест. Считаю, что и этого недостаточно. Это лишь начало пути. В этом направлении уже преуспели ведущие IT-компании региона, крупные промышленные компании готовы принять работников со всей России — они испытывают недостаток кадров. Также В 2022 году область получит больше 1,2 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для села», — заявил Егоров. В заключении врио губернатора отметил, что Тамбовскую область необходимо сделать комфортным для жизни регионом. Егоров пригласил всех инициативных и неравнодушных граждан присоединиться к команде. «Сейчас новые испытания, но и новые возможности, которыми мы обязаны воспользоваться», — заключил Егоров. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров представил план развития региона на ближайшие пять лет. На съезде партии его также утвердили в качестве кандидата на ближайшие выборы губернаторов. «Наша главная цель — повышение уровня и качества жизни населения региона. В решении этой задачи нет мелочей. Поднимать качество жизни нужно одновременно по всем направлениям — и так, чтобы люди увидели, как жизнь меняется к лучшему — и в городах, и в сельских территориях. Проблем в регионе накопилось множество! Часть из них носит системный характер. Проблемы не решались годами и копились, а население теряло доверие к власти. Пора положить этому конец», — сказал Егоров. В программе развития области Егоров выделил пять основных пунктов. В заключении врио губернатора отметил, что Тамбовскую область необходимо сделать комфортным для жизни регионом. Егоров пригласил всех инициативных и неравнодушных граждан присоединиться к команде. «Сейчас новые испытания, но и новые возможности, которыми мы обязаны воспользоваться», — заключил Егоров.