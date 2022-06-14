Байден не расстраивается из-за рекордных цен на бензин в США

15 июня 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Байден оптимистично смотрит на рекордный рост цен на бензин в США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американский лидер Джо Байден с оптимизмом относится к росту цен на бензин в США и падению фондовых рынков. Об этом он заявил на мероприятии в Филадельфии. «Правда в том, что я не был более оптимистичен об Америке, чем сейчас», — сказал Байден, передает РИА «Новости». Он уверен, что бывший президент США Дональд Трамп оставил страну не в лучшей ситуации. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Ранее члены Конгресса США потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств. Американские чиновники опасаются, что миллиарды долларов, которые выделили на помощь Украине, могут расходоваться не по назначению. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский лидер Джо Байден с оптимизмом относится к росту цен на бензин в США и падению фондовых рынков. Об этом он заявил на мероприятии в Филадельфии. «Правда в том, что я не был более оптимистичен об Америке, чем сейчас», — сказал Байден, передает РИА «Новости». Он уверен, что бывший президент США Дональд Трамп оставил страну не в лучшей ситуации. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Ранее члены Конгресса США потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств. Американские чиновники опасаются, что миллиарды долларов, которые выделили на помощь Украине, могут расходоваться не по назначению.