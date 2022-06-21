Глава ЕК: нельзя возвращаться к «грязному топливу» из-за санкций

Уголь — один из самых дешевых и «грязных» источников топлива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Угольные электростанции в странах Евросоюза не должны работать, даже несмотря на антироссийские санкции и эмбарго на ввозимые из РФ энергоносители. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны убедиться, что мы используем этот кризис, чтобы двигаться вперед, а не отступать от грязного ископаемого топлива. Это тонкая грань, и еще не определено, собираемся ли мы повернуть направо», — сказала она в интервью изданию Financial Times.

Она также обеспокоилась сокращениями поставок газа из России. Несмотря на то, что именно страны Евросоюза ввели частичный запрет на поставки российских энергоносителей. Кроме того, после ультиматума президента РФ Владимира Путина часть стран ЕС отказалась платить за них в рублях. После этого некоторые государства приняли решение перезапустить угольные электростанции.

В Австрии из-за кризиса с газом решили запустить угольную электростанцию, пишет деловое издание «Взгляд». Такое же решение приняла Германия, уточняет «Федеральное агентство новостей». Уголь, сжигаемый на электростанциях, — один из самых дешевых источников топлива на планете, однако после частичного отказа от нефти из РФ, его стоимость начала расти, добавляет «Ридус».

США Канада, Япония и страны Евросоюза ввели против РФ жесткие санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Шестой пакет ограничений, куда входит частичный заперт на российскую нефть, В ответ на действия Евросоюза президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа с 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли.

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