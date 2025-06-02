Kia отзывает в РФ более 55 тысяч авто из-за рисков замыкания в моторном отсеке

KIA отзывает более 55 тысяч автомобилей в России. Под отзыв попали модели Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), реализованные с 2010 по 2016 годы. Об этом сообщает Росстандарт.
«Отзыву подлежат 55350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных с 2010 по 2016», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Причиной отзыва стала вероятность короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке. Данная неисправность может привести к серьезным последствиям, включая риск возгорания.
Официальный представитель KIA в России — ООО «КИА Россия и СНГ» — уже согласовал программу мероприятий по добровольному отзыву с Росстандартом. Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут уведомлены посредством писем и телефонных звонков. Все необходимые ремонтные работы по устранению возможного дефекта будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей. Для этого потребуется предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр KIA.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.