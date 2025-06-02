Kia отзывает в РФ более 55 тысяч авто из-за рисков замыкания в моторном отсеке

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Причиной отзыва стала вероятность короткого замыкания
Причиной отзыва стала вероятность короткого замыкания Фото:

KIA отзывает более 55 тысяч автомобилей в России. Под отзыв попали модели Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), реализованные с 2010 по 2016 годы. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 55350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных с 2010 по 2016», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Причиной отзыва стала вероятность короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке. Данная неисправность может привести к серьезным последствиям, включая риск возгорания.

Официальный представитель KIA в России — ООО «КИА Россия и СНГ» — уже согласовал программу мероприятий по добровольному отзыву с Росстандартом. Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут уведомлены посредством писем и телефонных звонков. Все необходимые ремонтные работы по устранению возможного дефекта будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей. Для этого потребуется предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр KIA.

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KIA отзывает более 55 тысяч автомобилей в России. Под отзыв попали модели Sorento (XM), Soul (AM) и Cerato (TD), реализованные с 2010 по 2016 годы. Об этом сообщает Росстандарт. «Отзыву подлежат 55350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных с 2010 по 2016», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Причиной отзыва стала вероятность короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке. Данная неисправность может привести к серьезным последствиям, включая риск возгорания. Официальный представитель KIA в России — ООО «КИА Россия и СНГ» — уже согласовал программу мероприятий по добровольному отзыву с Росстандартом. Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут уведомлены посредством писем и телефонных звонков. Все необходимые ремонтные работы по устранению возможного дефекта будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей. Для этого потребуется предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр KIA.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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